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  4. Анчелотти готов продлить контракт с Реалом
Испания
06 ноября 2023, 18:21 |
438
0

Анчелотти готов продлить контракт с Реалом

Никаких договоренностей со сборной Бразилии нет

06 ноября 2023, 18:21 |
438
0
Анчелотти готов продлить контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти готов остаться в клубе и после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Эду Агирре.

По его информации, никакой договоренности со сборной Бразилии у 64-летнего итальянца нет. Если «Реал» предложит Анчелотти новый контракт, то тренер подпишет его, по словам Агирре, «с закрытыми глазами».

Напомним, ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что летом 2024 года Анчелотти возглавить сборную Бразилии. В преемники Анчелотти сватают экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид
Источник El Chiringuito TV
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