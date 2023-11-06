Анчелотти готов продлить контракт с Реалом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти готов остаться в клубе и после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Эду Агирре.

По его информации, никакой договоренности со сборной Бразилии у 64-летнего итальянца нет. Если «Реал» предложит Анчелотти новый контракт, то тренер подпишет его, по словам Агирре, «с закрытыми глазами».

Напомним, ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что летом 2024 года Анчелотти возглавить сборную Бразилии. В преемники Анчелотти сватают экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.