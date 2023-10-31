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  4. Источник: экс-тренер Шахтера может заменить Анчелотти в Реале
Испания
31 октября 2023, 06:15 |
835
0

Источник: экс-тренер Шахтера может заменить Анчелотти в Реале

Руководство сливочных рассматривает Де Дзерби на пост наставника команды

31 октября 2023, 06:15 |
835
0
Источник: экс-тренер Шахтера может заменить Анчелотти в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» может назначить 44-летнего итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает Todofichaje. По информации источника, «сливочным» нравится смелый стиль игры «Брайтона», наставником которого является Де Дзерби.

Роберто может стать коучем королевского клуба после ухода Карло Анчелотти. В последнее время Карло связывают со сборной Бразилии. Как отмечает Mundo Deportivo, Анчелотти пока не подписывал никаких предварительных соглашения с бразильской федерацией футбола, однако готов покинуть «Реал» если так решит руководство.

Ранее сообщалось о том, что одним из кандидатов на тренерский мостик «Реала» является Жозе Муориньо.

Отметим, что Роберто Де Дзерби возглавлял донецкий «Шахтер» с 2021 по 2022 год, после чего и перебрался к «чайкам».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Шахтер Донецк Брайтон Роберто Де Дзерби назначение тренера отставка
Источник Todofichajes.com
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