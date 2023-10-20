Особенное возвращение? Моуриньо может возглавить Реал после ухода Анчелотти
В список кандидатов на пост нового тренера «сливочных» также вошли Хаби Алонсо и Зидан
60-летний португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить мадридский «Реал».
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «Особенный» вошел в список кандидатов на пост главного тренера «сливочных» вместе с Хаби Алонсо и Зинедином Зидан.
Сейчас Моуриньо является наставником «Ромы». Ранее сообщалось, что Жозе покинет римскую команду в конце сезона 2023/24 по окончанию действующего контракта.
Тренерский мостик в «Реале» занимает Карло Анчелотти, которого в последнее время связывают со сборной Бразилей. Как отмечает Mundo Deportivo, Карло пока не подписывал никаких предварительных соглашения с бразильской федерацией футбола, однако готов покинуть «Реал» если так решит руководство.
Жозе Моуринью тренировал королевский клуб с 2010 по 2013 год. Вместе со столичной командой он выиграл Кубок Испании 2010/11, Ла Лигу 2011/12 и Суперкубок Испании в 2012 году.
‼️⚪️ Mourinho vuelve a la escena del Real Madrid— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 19, 2023
➡️ El nombre del portugués empieza a sonar con fuerza como candidato a suceder a Carlo Ancelotti
✍️ @ManelBruhttps://t.co/8Ip4WLB6fO
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