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  4. Особенное возвращение? Моуриньо может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Испания
20 октября 2023, 06:46 |
258
0

Особенное возвращение? Моуриньо может возглавить Реал после ухода Анчелотти

В список кандидатов на пост нового тренера «сливочных» также вошли Хаби Алонсо и Зидан

20 октября 2023, 06:46 |
258
0
Особенное возвращение? Моуриньо может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

60-летний португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить мадридский «Реал».

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «Особенный» вошел в список кандидатов на пост главного тренера «сливочных» вместе с Хаби Алонсо и Зинедином Зидан.

Сейчас Моуриньо является наставником «Ромы». Ранее сообщалось, что Жозе покинет римскую команду в конце сезона 2023/24 по окончанию действующего контракта.

Тренерский мостик в «Реале» занимает Карло Анчелотти, которого в последнее время связывают со сборной Бразилей. Как отмечает Mundo Deportivo, Карло пока не подписывал никаких предварительных соглашения с бразильской федерацией футбола, однако готов покинуть «Реал» если так решит руководство.

Жозе Моуринью тренировал королевский клуб с 2010 по 2013 год. Вместе со столичной командой он выиграл Кубок Испании 2010/11, Ла Лигу 2011/12 и Суперкубок Испании в 2012 году.

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Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Хаби Алонсо Зинедин Зидан Реал Мадрид назначение тренера отставка Рома Рим
Источник Mundo Deportivo
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