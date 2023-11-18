Джуд БЕЛЛИНГЕМ – о награде Golden Boy: «Хочу выиграть еще много всего»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал завоевание награды Golden Boy лучшему молодому футболисту года.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, – поделился футболист с Madrid Zone. – Я ценю всех, кто был частью моего путешествия в «Бирмингеме», дортмундской «Боруссии» и сейчас «Реале», а главное – членов моей семьи. Теперь, когда я стал обладателем награды Golden Boy, я хочу продолжать развивать свой потенциал и выиграть еще много всего».

Добавим, что в нынешнем сезоне 20-летний футболист в составе «Реала» провел 14 матчей и забил 13 мячей.