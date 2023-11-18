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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ – о награде Golden Boy: «Хочу выиграть еще много всего»
Англия
18 ноября 2023, 17:28 | Обновлено 18 ноября 2023, 18:05
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ – о награде Golden Boy: «Хочу выиграть еще много всего»

Английский полузащитник забил 13 мячей в 14 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне

18 ноября 2023, 17:28 | Обновлено 18 ноября 2023, 18:05
70
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ – о награде Golden Boy: «Хочу выиграть еще много всего»
Madrid Zone. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал завоевание награды Golden Boy лучшему молодому футболисту года.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, – поделился футболист с Madrid Zone. – Я ценю всех, кто был частью моего путешествия в «Бирмингеме», дортмундской «Боруссии» и сейчас «Реале», а главное – членов моей семьи. Теперь, когда я стал обладателем награды Golden Boy, я хочу продолжать развивать свой потенциал и выиграть еще много всего».

Добавим, что в нынешнем сезоне 20-летний футболист в составе «Реала» провел 14 матчей и забил 13 мячей.

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Источник Twitter
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