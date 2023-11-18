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Англия
18 ноября 2023, 16:37 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:05
695
0

Отец Луиса Диаса назвал клуб, за который сын мечтает играть

Вингер «Ливерпуля» хочет попробовать себя в «Барселоне»

18 ноября 2023, 16:37 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:05
695
0
Отец Луиса Диаса назвал клуб, за который сын мечтает играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Отец вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса признался, что его сын мечтает играть за «Барселону»:

«До сих пор, Луис ничего не говорил мне о «Барселоне», но это правда, что он преданный фанат каталонцев, и он мечтает перейти туда».

Напомним, ранее Диас-старший в течение 12 дней находился в плену. Он был освобожден 9 ноября.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года.

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Луис Диас Ливерпуль Барселона
Источник Twitter
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