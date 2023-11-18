Владислав ВАНАТ: «Понимал, что у меня мало шансов сыграть с Италией»

Форвард сборной Украины U-21 Владислав Ванат после победы 4:0 над Люксембургом рассказал о том, почему отправился в молодежную сборную, а не в национальную команду Сергея Реброва:

«Понимал, что у меня мало шансов сыграть с Италией за национальную сборную Украины, поэтому я в молодежной сборной. Помогаю ей и стараюсь забить как можно больше голов. Отдавал и пасы, но ребята не могли забить. Ничего, в следующей игре забьют.

Оценка моей игры сегодня? Я мог сыграть лучше, но ведь гол забил, а главное — это забивать голы.

Сегодня было довольно много болельщиков, спасибо им за поддержку. А еще спасибо нашим воинам — за защиту нашей страны».