Наставник Металлиста 1925 дисквалифицирован на один матч

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ на три матча (два из них – условно) из-за нецензурных высказываний в адрес арбитра Ярослава Козыка в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (поражение 1:2).

Таким образом, Голодюк пропустит матча 15-го тура УПЛ против «Вереса». Он состоится в следующую субботу, 25 ноября.

Ассистент Голодюка Евгений Котов получил три матча дисквалификации. «Металлист 1925» также заплатит штраф в размере 10 тысяч гривен.