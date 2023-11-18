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Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 15:33 | Обновлено 18 ноября 2023, 15:47
475
1

Наставник Металлиста 1925 дисквалифицирован на один матч

Олег Голодюк позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи

18 ноября 2023, 15:33 | Обновлено 18 ноября 2023, 15:47
475
1
Наставник Металлиста 1925 дисквалифицирован на один матч
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ на три матча (два из них – условно) из-за нецензурных высказываний в адрес арбитра Ярослава Козыка в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (поражение 1:2).

Таким образом, Голодюк пропустит матча 15-го тура УПЛ против «Вереса». Он состоится в следующую субботу, 25 ноября.

Ассистент Голодюка Евгений Котов получил три матча дисквалификации. «Металлист 1925» также заплатит штраф в размере 10 тысяч гривен.

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Олег Голодюк Металлист 1925 Украинская Премьер-лига КДК УАФ дисквалификация чемпионат Украины по футболу судейство Ярослав Козык Полесье - Металлист 1925 Евгений Котов штрафы
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Sashko57
А на сколько матчей дисквалифицировали козыка, который тупит (мягко сказано) в течение всего сезона? Или ему все оплачено, в смысле разрешено.
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