Футболист сборной Армении, играющий на россии, обвинил Петракова во лжи
Полузащитник «ростова» Байрамян сыграл за национальную команду 22 матча
Настоящий скандал разразился вокруг сборной Армении. На пресс-конференции, предшествующей поединку отбора Евро-2024 против Уэльса, украинского наставника Александра Петракова спросили, почему он не вызывает в национальную команду полузащитника «ростова» Хорена Байрамяна.
«Я вызвал его, – был предельно искренним Александр Васильевич. – Он приехал на первый сбор, сказал, что чувствует дискомфорт и не может играть, после чего покинул команду. А через три дня отыграл 90 минут за «ростов».
Затем он приехал на второй сбор, и снова якобы получил повреждение. Мы запланировали на утро МРТ, но он сказал, что даже не хочет делать обследование. Захотел уехать из сборной и заказал билет на первый рейс в ростов. Я пожелал ему удачи в жизни».
Футболист уже отреагировал на слова украинского тренера, обвинив того во лжи и при этом попытавшись оправдаться. Но болельщики приняли сторону наставника, отмечая, что Байрамян, всю карьеру выступающий на россии, всегда хотел играть за сборную этой страны, и лишь в 2020-м, в 28 лет, не дождавшись вызова, дебютировал за национальную команду Армении, сыграв с тех пор 22 матча (забил 2 мяча).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У команды Виталия Миколенко большие проблемы
Команда Лучано Спаллетти подходит заряженной к главной битве против коллектива Сергея Реброва