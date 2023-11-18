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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 15:28 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:35
1944
1

Футболист сборной Армении, играющий на россии, обвинил Петракова во лжи

Полузащитник «ростова» Байрамян сыграл за национальную команду 22 матча

18 ноября 2023, 15:28 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:35
1944
1
Футболист сборной Армении, играющий на россии, обвинил Петракова во лжи
FFA. Александр Петраков

Настоящий скандал разразился вокруг сборной Армении. На пресс-конференции, предшествующей поединку отбора Евро-2024 против Уэльса, украинского наставника Александра Петракова спросили, почему он не вызывает в национальную команду полузащитника «ростова» Хорена Байрамяна.

«Я вызвал его, – был предельно искренним Александр Васильевич. – Он приехал на первый сбор, сказал, что чувствует дискомфорт и не может играть, после чего покинул команду. А через три дня отыграл 90 минут за «ростов».

Затем он приехал на второй сбор, и снова якобы получил повреждение. Мы запланировали на утро МРТ, но он сказал, что даже не хочет делать обследование. Захотел уехать из сборной и заказал билет на первый рейс в ростов. Я пожелал ему удачи в жизни».

Футболист уже отреагировал на слова украинского тренера, обвинив того во лжи и при этом попытавшись оправдаться. Но болельщики приняли сторону наставника, отмечая, что Байрамян, всю карьеру выступающий на россии, всегда хотел играть за сборную этой страны, и лишь в 2020-м, в 28 лет, не дождавшись вызова, дебютировал за национальную команду Армении, сыграв с тех пор 22 матча (забил 2 мяча).

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сборная Армении по футболу сборная Уэльса по футболу Александр Петраков Ростов Евро-2024
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Shturmgewehr
На тому ж ресурсі, звідки ви це взяли, є чітка і вичерпна відповідь Петракова!
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