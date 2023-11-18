Денис БОЙКО: «Рыкун был психологически отморожен»
Вратарь «Полесья» – об экс-хавбеке сборной Украины
Голкипер «Полесья» Денис Бойко вспомнил о том, насколько хладнокровно исполнял пенальти бывший хавбек «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун:
«В свое время Рыкуну было по барабану, кто стоит напротив него, что ему говорят. Человек подошел, поставил мяч, пробил куда ему надо, развернулся и ушел. Он даже не праздновал. То есть, он был настолько в психологическом плане отморожен, в хорошем смысле, что ему было без разницы».
Ранее Бойко назвал нынешний сезон УПЛ одним из самых интересных в своей карьере.
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