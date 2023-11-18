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Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 12:11 | Обновлено 18 ноября 2023, 12:37
336
0

Денис БОЙКО: «Этот сезон УПЛ один из самых интересных в моей карьере»

Вратарь «Полесья» поделился впечатлениями от этого сезона чемпионата Украины

18 ноября 2023, 12:11 | Обновлено 18 ноября 2023, 12:37
336
0
Денис БОЙКО: «Этот сезон УПЛ один из самых интересных в моей карьере»
ФК Полесье. Денис Бойко

Вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко поделился впечатлениями от этого розыгрыша чемпионата Украины по футболу.

– Тренеры и футболисты «Полесья» в интервью уже не единожды говорили, что не нужно заглядывать в турнирную таблицу. Но все же давай в нее взглянем одним глазком: «Днепр-1», «Полесье», «Кривбасс», «Шахтер», «Рух». Как думаешь, чем вызвана такая плотность и непредсказуемость нынешнего сезона?

– И тренеры, и футболисты нашего клуба – правы. Сейчас почти экватор чемпионата, мы сыграли 14 туров и еще абсолютно ничего не решено. На сегодня распределение мест может быть очень обманчивым. Конечно, болельщикам очень приятно, что мы на верхних ступенях турнирной таблицы. И нам тоже, мы это понимаем – мы живые люди.

Для меня – это один из самых интересных чемпионатов. Вы понимаете, что у меня было много чемпионатов. Но сегодня я считаю, что каждая, абсолютно каждая команда, начиная от «Миная», заканчивая лидером чемпионата, может обыграть каждую. И хоть у «Миная» нет побед в сезоне, но он не проигрывает с разгромными счетами, а они выходят и борются. Раньше были тройка-четверка лидеров, которые шли с отрывом, обыгрывали почти каждого соперника и таких матчей, как сейчас почти не было. Сейчас же и на выезде, и дома каждый может обыграть каждого. Этим этот чемпионат и интересен. Каждый старается набирать по максимуму зачетных пунктов. Поэтому и есть такая плотность.

– В чемпионате позади уже 14 матчей. Назови команду, которая, по твоему мнению, имела самую сильную атаку.

– Все матчи были тяжелыми. Не буду унижать, или преуменьшать заслуги наших соперников. Мы играли с хорошими командами, но если прямо выделить и отметить, то, вероятно, если говорить честно – это «Днепр-1». У них сыгранный коллектив и очень хорошая игра. И «Динамо» Киев. Эти две команды больше всего понравились в атаке.

Большинство команд хорошо держит мяч и показывает неплохую игру. Но чтобы доходило прямо до такого напряжения в нашей штрафной площадке, то это «Днепр-1» и киевское «Динамо».

После 14 туров УПЛ «Полесье» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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Денис Бойко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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