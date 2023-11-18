Майкл ОУЭН: «ФФП защищает элитные клубы и лишает конкуренции»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн после снятия 10 очков с «Эвертона» раскритиковал концепцию финансового фэйр-плей (ФФП).

«Вопрос о том, заслуживает ли «Эвертон» вычета очков или нет, – спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Определенно есть лучший способ защитить будущее клубов. ФФП защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции», – написал Оуэн.

Отметим, что «Эвертон» наказали за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, команда опустилась на предпоследнее место в таблице АПЛ.