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  4. Майкл ОУЭН: «ФФП защищает элитные клубы и лишает конкуренции»
Англия
18 ноября 2023, 14:12 |
394
0

Майкл ОУЭН: «ФФП защищает элитные клубы и лишает конкуренции»

Известный в прошлом игрок рассказал о недостатках финансового фэйр-плей

18 ноября 2023, 14:12 |
394
0
Майкл ОУЭН: «ФФП защищает элитные клубы и лишает конкуренции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оуэн

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн после снятия 10 очков с «Эвертона» раскритиковал концепцию финансового фэйр-плей (ФФП).

«Вопрос о том, заслуживает ли «Эвертон» вычета очков или нет, – спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Определенно есть лучший способ защитить будущее клубов. ФФП защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции», – написал Оуэн.

Отметим, что «Эвертон» наказали за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, команда опустилась на предпоследнее место в таблице АПЛ.

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Майкл Оуэн Эвертон финансовый фейр-плей Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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