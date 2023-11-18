Арриго САККИ: «Матч с Украиной – непростой вызов для Италии»

Экс-наставник ряда итальянских клубов и сборной Италии Арриго Сакки, вошедший в топ-10 лучших тренеров мирового футбола, поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Евро-2024, в котором решится судьба путевки в финальный турнир.

«Непростой вызов, – отметил Сакки в комментарии Tuttomercatoweb. – Он скрывает много подводных камней. Во-первых, сборная Украины не играла, поэтому дольше отдыхала, чем мы. Во-вторых, напряжение – это дополнительный враг для "адзурри". Мы должны постараться изолировать обстановку, сделать так, чтобы ребята Спаллетти не чувствовали давления.

Плюс не стоит акцентировать внимание, что нас устроит и ничья. Если они думают, что играют на ничью, это именно то время, когда они проигрывают… Это команда, которая должна следовать установкам тренера, любящего атаковать соперника. Пусть они это делают против Украины, а не сидят и подсчитывают шансы, как в бухгалтерии. Главное – выходить на поле с четкими идеями и желанием их реализовать».

Напомним, матч Украина – Италия пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене.