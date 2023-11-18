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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:35
716
0

Арриго САККИ: «Матч с Украиной – непростой вызов для Италии»

Опытный наставник считает, что «Скуадре Адзурре» нельзя думать о ничьей

18 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:35
716
0
Арриго САККИ: «Матч с Украиной – непростой вызов для Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арриго Сакки

Экс-наставник ряда итальянских клубов и сборной Италии Арриго Сакки, вошедший в топ-10 лучших тренеров мирового футбола, поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Евро-2024, в котором решится судьба путевки в финальный турнир.

«Непростой вызов, – отметил Сакки в комментарии Tuttomercatoweb. – Он скрывает много подводных камней. Во-первых, сборная Украины не играла, поэтому дольше отдыхала, чем мы. Во-вторых, напряжение – это дополнительный враг для "адзурри". Мы должны постараться изолировать обстановку, сделать так, чтобы ребята Спаллетти не чувствовали давления.

Плюс не стоит акцентировать внимание, что нас устроит и ничья. Если они думают, что играют на ничью, это именно то время, когда они проигрывают… Это команда, которая должна следовать установкам тренера, любящего атаковать соперника. Пусть они это делают против Украины, а не сидят и подсчитывают шансы, как в бухгалтерии. Главное – выходить на поле с четкими идеями и желанием их реализовать».

Напомним, матч Украина – Италия пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене.

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Арриго Сакки сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Италия Евро-2024
Источник Tuttomercatoweb
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