Африканский отбор к ЧМ. Слоны забили 9 мячей, а львы – только три
17 ноября прошли матчи отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне
17 ноября прошли матчи 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.
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Слоны из Кот-д'Ивуара забили 9 мячей сборной Сейшельских островов (9:0).
Голы за команду Берега слоновой кости забивали: Себастьян Алле (20, пен), Ибраим Сангаре (24), Симон Адингра (36), Карим Конате – дубль (40, пен, 90+6), Секо Фофана (61), Хамед Траоре – дубль (77, 90+4) Жан-Филипп Крассо (84, пен).
Камерунские львы ограничились тремя голами в ворота команды, представляющей Маврикий (3:0).
Квалификация ЧМ-2026 (Азия)
1-й тур, 17 ноября
- Гвинея – Уганда – 2:1
- Эсватини – Ливия – 0:1
- Коморские острова – ЦАР – 4:2
- Гана – Мадагаскар – 1:0
- Замбия – Конго – 4:2
- Либерия – Малави – 0:1
- Буркина-Фасо – Гвинея-Бисау – 1:1
- Камерун – Маврикий – 3:0
- Кот-д’Ивуар – Сейшельские острова – 9:0
- Мали – Чад – 3:1
- Тунис – Сан-Томе и Принсипи – 4:0
Турнирные таблицы
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