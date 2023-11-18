Африканский отбор к ЧМ. Слоны забили 9 мячей, а львы – только три

17 ноября прошли матчи 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Слоны из Кот-д'Ивуара забили 9 мячей сборной Сейшельских островов (9:0).

Голы за команду Берега слоновой кости забивали: Себастьян Алле (20, пен), Ибраим Сангаре (24), Симон Адингра (36), Карим Конате – дубль (40, пен, 90+6), Секо Фофана (61), Хамед Траоре – дубль (77, 90+4) Жан-Филипп Крассо (84, пен).

Камерунские львы ограничились тремя голами в ворота команды, представляющей Маврикий (3:0).

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

1-й тур, 17 ноября

Гвинея – Уганда – 2:1

– Уганда – 2:1 Эсватини – Ливия – 0:1

– 0:1 Коморские острова – ЦАР – 4:2

– ЦАР – 4:2 Гана – Мадагаскар – 1:0

– Мадагаскар – 1:0 Замбия – Конго – 4:2

– Конго – 4:2 Либерия – Малави – 0:1

– 0:1 Буркина-Фасо – Гвинея-Бисау – 1:1

Камерун – Маврикий – 3:0

– Маврикий – 3:0 Кот-д’Ивуар – Сейшельские острова – 9:0

– Сейшельские острова – 9:0 Мали – Чад – 3:1

– Чад – 3:1 Тунис – Сан-Томе и Принсипи – 4:0

Турнирные таблицы