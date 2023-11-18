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Чемпионат мира
18 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 18 ноября 2023, 12:24
279
0

Африканский отбор к ЧМ. Слоны забили 9 мячей, а львы – только три

17 ноября прошли матчи отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне

18 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 18 ноября 2023, 12:24
279
0
Африканский отбор к ЧМ. Слоны забили 9 мячей, а львы – только три
Getty Images/Global Images Ukraine. Камерун

17 ноября прошли матчи 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.

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Слоны из Кот-д'Ивуара забили 9 мячей сборной Сейшельских островов (9:0).

Голы за команду Берега слоновой кости забивали: Себастьян Алле (20, пен), Ибраим Сангаре (24), Симон Адингра (36), Карим Конате – дубль (40, пен, 90+6), Секо Фофана (61), Хамед Траоре – дубль (77, 90+4) Жан-Филипп Крассо (84, пен).

Камерунские львы ограничились тремя голами в ворота команды, представляющей Маврикий (3:0).

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

1-й тур, 17 ноября

  • Гвинея – Уганда – 2:1
  • Эсватини – Ливия – 0:1
  • Коморские острова – ЦАР – 4:2
  • Гана – Мадагаскар – 1:0
  • Замбия – Конго – 4:2
  • Либерия – Малави – 0:1
  • Буркина-Фасо – Гвинея-Бисау – 1:1
  • Камерун – Маврикий – 3:0
  • Кот-д’Ивуар – Сейшельские острова – 9:0
  • Мали – Чад – 3:1
  • Тунис – Сан-Томе и Принсипи – 4:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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