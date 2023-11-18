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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 11:31 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:51
305
0

РАСПАДОРИ: «Мы не думаем, что с Украиной будет достаточно сыграть вничью»

Нападающий сборной Италии поделился планами на матч с Украиной

18 ноября 2023, 11:31 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:51
305
0
РАСПАДОРИ: «Мы не думаем, что с Украиной будет достаточно сыграть вничью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Нападающий сборной Италии и «Наполи» Джакомо Распадори поделился планами на решающий матч отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины:

«Мы от начала и до конца хорошо играли против Северной Македонии. Мы выполнили много вещей, особенно в великолепном 1-м тайме. Я хочу подчеркнуть прекрасную атмосферу на стадионе. Эта победа дает нам важные 3 очка и оставляет нас с позитивным настроем на матч, который состоится в понедельник. Мы подготовимся к нему наилучшим образом. В Леверкузене мы точно должны побеждать, без мыслей, что ничьи будет достаточно».

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник УЕФА
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