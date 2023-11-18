РАСПАДОРИ: «Мы не думаем, что с Украиной будет достаточно сыграть вничью»

Нападающий сборной Италии и «Наполи» Джакомо Распадори поделился планами на решающий матч отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины:

«Мы от начала и до конца хорошо играли против Северной Македонии. Мы выполнили много вещей, особенно в великолепном 1-м тайме. Я хочу подчеркнуть прекрасную атмосферу на стадионе. Эта победа дает нам важные 3 очка и оставляет нас с позитивным настроем на матч, который состоится в понедельник. Мы подготовимся к нему наилучшим образом. В Леверкузене мы точно должны побеждать, без мыслей, что ничьи будет достаточно».

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).