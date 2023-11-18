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  4. Кейн догнал Холанда по количеству голов за сезон, у Роналду на 2 меньше
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 10:07 |
197
0

Кейн догнал Холанда по количеству голов за сезон, у Роналду на 2 меньше

За последние 8 матчей в составе сборной и клуба Гарри забил 15 голов

18 ноября 2023, 10:07 |
197
0
Кейн догнал Холанда по количеству голов за сезон, у Роналду на 2 меньше
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче отбора Евро-2024 против Мальты (2:0).

Для 30-летнего форварда это уже 48-й гол в 2023 году. По этому показателю он догнал норвежца Эрлинга Холанда.

За последние 8 матчей в составе сборной и «Баварии» Кейн забил 15 голов.

На третьем месте идет Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 46 голами в календарном году.

Отметим, что в квалификации Евро-2024 лучшими бомбардирами являются Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду (по 10 голов).

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Гарри Кейн Эрлинг Холанд сборная Англии по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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