Кейн догнал Холанда по количеству голов за сезон, у Роналду на 2 меньше

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче отбора Евро-2024 против Мальты (2:0).

Для 30-летнего форварда это уже 48-й гол в 2023 году. По этому показателю он догнал норвежца Эрлинга Холанда.

За последние 8 матчей в составе сборной и «Баварии» Кейн забил 15 голов.

На третьем месте идет Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 46 голами в календарном году.

Отметим, что в квалификации Евро-2024 лучшими бомбардирами являются Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду (по 10 голов).