ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в товарищеском матче против Фарерских островов (2:0).

Холанд вышел на замену на 46-й минуте и получил повреждение в концовке матча.

Врач сборной Норвегии Ола Санд рассказал о ситуации с форвардом: «Он немного подвернул лодыжку в уязвимом месте. Ему было очень больно, но потом боль утихла. Посмотрим дальше, в каком Эрлинг будет состоянии».

Товарищеский матч, 16 ноября, Осло

Норвегия – Фарерские острова – 2:0

Голы: Йорген Странд Ларсен, 3, Оскар Бобб, 24

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