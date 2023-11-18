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Норвегия
16.11.2023 19:00 – FT 2 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 09:49 | Обновлено 18 ноября 2023, 10:00
152
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ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму

Эрлинг вышел на замену на 46-й минуте и получил повреждение в конце матча

18 ноября 2023, 09:49 | Обновлено 18 ноября 2023, 10:00
152
0
ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в товарищеском матче против Фарерских островов (2:0).

Холанд вышел на замену на 46-й минуте и получил повреждение в концовке матча.

Врач сборной Норвегии Ола Санд рассказал о ситуации с форвардом: «Он немного подвернул лодыжку в уязвимом месте. Ему было очень больно, но потом боль утихла. Посмотрим дальше, в каком Эрлинг будет состоянии».

Товарищеский матч, 16 ноября, Осло

Норвегия – Фарерские острова – 2:0

Голы: Йорген Странд Ларсен, 3, Оскар Бобб, 24

Видеообзор матча

Фотогалерея

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Oscar Bobb (Норвегия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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