ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму
Эрлинг вышел на замену на 46-й минуте и получил повреждение в конце матча
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в товарищеском матче против Фарерских островов (2:0).
Холанд вышел на замену на 46-й минуте и получил повреждение в концовке матча.
Врач сборной Норвегии Ола Санд рассказал о ситуации с форвардом: «Он немного подвернул лодыжку в уязвимом месте. Ему было очень больно, но потом боль утихла. Посмотрим дальше, в каком Эрлинг будет состоянии».
Товарищеский матч, 16 ноября, Осло
Норвегия – Фарерские острова – 2:0
Голы: Йорген Странд Ларсен, 3, Оскар Бобб, 24
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