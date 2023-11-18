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  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Играю на том же уровне, что и в первой половине года»
ATP
18 ноября 2023, 08:31 |
154
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Играю на том же уровне, что и в первой половине года»

Испанский теннисист получает удовольствие от игры в Турине

18 ноября 2023, 08:31 |
154
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Играю на том же уровне, что и в первой половине года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира ATP, где он сыграет против первого номера посева Новака Джоковича из Сербии.

«Я чувствую, что играю на том же уровне, что и в первой половине года. Я говорил с Хуаном Карлосом Ферреро после первого матча о том, что надо отдать все, что у меня есть, на этом турнире. Это последний турнир в году. Пора выкладываться на все 100% в этих матчах.

Я думал об этом весь последующий день на тренировках и, конечно, в матче с Рублевым. Все было очень хорошо. Конечно, главное – понять, на каком уровне я должен играть. Неважно, выиграю я или проиграю, главное – получать удовольствие от игры, не обращать внимания на результаты, вышел из группы или нет, просто ставить свою игру, получать удовольствие от игры.

Если я выиграю, это хорошо. Но если я проигрываю, то это то же самое. Я бы сказал, что это было ключевым моментом», – сказал Алькарас.

Отметим, что после Уимблдона Карлос турниров не выигрывал.

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Источник ASAP text
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