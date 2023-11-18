Украина U-19 – Косово U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 ноября в 12:00 матч 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19
Юношеская сборная Украины U-19 продолжает борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 U-19.
Матч 2-го тура между сборными Украины и Косова начнется 18 ноября в 12:00.
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В группе 7 украинцы под руководством Олега Кузнецова выступают на Мальте с командами хозяев, Словакии и Косова.
Для выхода в элит-раунд отбора нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевку туда получит лучшая из третьих команд.
В первом туре Украина обыграла Мальту (3:0), а Косово и Словакия сыграли вничью (1:1).
Квалификация Евро-2024 U-19. Турнирная таблица группы 7
Украина U-19 – Косово U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча
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