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18 ноября 2023, 04:02 |
26
0

Евро-2025 U-21. По пять голов Швейцарии и Румынии, поражение Франции

Продолжается отбор на молодежный Евро

18 ноября 2023, 04:02 |
26
0
Евро-2025 U-21. По пять голов Швейцарии и Румынии, поражение Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи отбора на молодежный Евро по футболу, который пройдет в 2025 году. В группах Е и Н победили Швейцария, Румыния, Австрия и Босния и Герцеговина.

Отбор на молодежный Евро

Группа Е

Швейцария U-21 – Армения U-21 – 5:0

Голы: Ридер, 37, пен, 55, пен, Финк, 51, Саншеш, 72, Муки, 76

Румыния U-21 – Албания U-21 – 5:0

Голы: Мунтяну, 7, Илие М., 15, Илие Р., 37, Грамени, 55, Данчу, 85

Группа Н

Кипр U-21 – Босния и Герцеговина U-21 – 1:2

Голы: Оккас, 17 – Кулашин, 58, Саблич, 79

Австрия U-21 – Франция U-21 – 2:0

Голы: Коллер, 25, 75

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Напомним, сборная Украины тоже одержала очередную победу, разгромив Люксембург (4:0).

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Источник Sport.ua
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