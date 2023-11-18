Евро-2025 U-21. По пять голов Швейцарии и Румынии, поражение Франции

Состоялись матчи отбора на молодежный Евро по футболу, который пройдет в 2025 году. В группах Е и Н победили Швейцария, Румыния, Австрия и Босния и Герцеговина.

Отбор на молодежный Евро

Группа Е

Швейцария U-21 – Армения U-21 – 5:0

Голы: Ридер, 37, пен, 55, пен, Финк, 51, Саншеш, 72, Муки, 76

Румыния U-21 – Албания U-21 – 5:0

Голы: Мунтяну, 7, Илие М., 15, Илие Р., 37, Грамени, 55, Данчу, 85

Группа Н

Кипр U-21 – Босния и Герцеговина U-21 – 1:2

Голы: Оккас, 17 – Кулашин, 58, Саблич, 79

Австрия U-21 – Франция U-21 – 2:0

Голы: Коллер, 25, 75

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Напомним, сборная Украины тоже одержала очередную победу, разгромив Люксембург (4:0).