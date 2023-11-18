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ATP
18 ноября 2023, 03:07 | Обновлено 18 ноября 2023, 03:12
69
0

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

18 ноября 2023, 03:07 | Обновлено 18 ноября 2023, 03:12
69
0
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

18 ноября состоятся полуфинальные матчи на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против лидера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Рам / Солсбери – Гонсалес / Роже-Васслен.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов. Счет равный, 2:2.

Победитель матча в финале Итогового турнира сыграет против Янника Синнера или Даниила Медведева.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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