Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023
18 ноября состоятся полуфинальные матчи на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против лидера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Рам / Солсбери – Гонсалес / Роже-Васслен.
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Это будет 5-я встреча теннисистов. Счет равный, 2:2.
Победитель матча в финале Итогового турнира сыграет против Янника Синнера или Даниила Медведева.
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
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