Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября состоятся полуфинальные матчи на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сыграет против лидера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Рам / Солсбери – Гонсалес / Роже-Васслен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов. Счет равный, 2:2.

Победитель матча в финале Итогового турнира сыграет против Янника Синнера или Даниила Медведева.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.