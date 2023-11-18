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ATP
18 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 18 ноября 2023, 03:12
47
0

Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

18 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 18 ноября 2023, 03:12
47
0
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

18 ноября состоятся полуфинальные матчи на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

4-я ракетка мира Янник Синнер (Италия) сыграет против Даниила Медведева (АТР 3). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Гранольерс / Себальос – Бопанна / Эбден. Время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 9-я встреча теннисистов. Счет 6:2 в пользу Медведева. Синнер выиграл последние 2 очных поединка: финал в Вене и финал в Пекине.

В финале Итогового турнира АТР 2023 победитель матча сыграет против Карлоса Алькараса или Новака Джоковича.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Янник Синнер Даниил Медведев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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