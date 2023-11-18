Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября состоятся полуфинальные матчи на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

4-я ракетка мира Янник Синнер (Италия) сыграет против Даниила Медведева (АТР 3). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Гранольерс / Себальос – Бопанна / Эбден. Время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет 9-я встреча теннисистов. Счет 6:2 в пользу Медведева. Синнер выиграл последние 2 очных поединка: финал в Вене и финал в Пекине.

В финале Итогового турнира АТР 2023 победитель матча сыграет против Карлоса Алькараса или Новака Джоковича.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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