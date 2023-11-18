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Молодежные турниры
18 ноября 2023, 05:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 06:29
1887
0

Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков

17 ноября состоялись 11 матчей отборочного этапа к чемпионату Европы

18 ноября 2023, 05:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 06:29
1887
0
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
УАФ

17 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа Евро-2025 среди команд U-21.

Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург в номинально домашнем матче со счетом 4:0.

Для «сине-желтых» это 4-я победа в 4 турах. У украинцев 12 очков из 12 возможных, что позволяет им уверенно лидировать в группе F.

В квартете, помимо Люксембурга, Украина играет вместе с одногодками из Англии, Сербии, Северной Ирландии и Азербайджана.

2-я позиция у англичан с 6 пунктами. Столько же очков и у сербов, однако по разнице забитых и пропущенных выше находится Англия. Отметим, что англичане и сербы сыграли пока что только 3 тура. 18 ноября они сойдутся в очном поединке.

Евро-2025 U-21. Квалификация. 17 ноября

  • Косово U-21 – Болгария U-21 – 2:2
  • Польша U-21 – Израиль U-21 – 2:1
  • Кипр U-21 – Босния и Герцеговина U-21 – 1:2
  • Германия U-21 – Эстония U-21 – 4:1
  • Норвегия U-21 – Ирландия U-21 – 3:2
  • Австрия U-21 – Франция U-21 – 2:0
  • Швейцария U-21 – Армения U-21 – 5:0
  • Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0
  • Румыния U-21 – Албания U-21 – 5:0
  • Бельгия U-21 – Шотландия U-21 – 0:2
  • Испания U-21 – Венгрия U-21 – 2:0

Турнирная таблица группы А

Турнирная таблица группы В

Турнирная таблица группы С

Турнирная таблица группы D

Турнирная таблица группы E

Турнирная таблица группы F

Турнирная таблица группы G

Турнирная таблица группы H

Турнирная таблица группы I

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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