Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков

17 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа Евро-2025 среди команд U-21.

Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург в номинально домашнем матче со счетом 4:0.

Для «сине-желтых» это 4-я победа в 4 турах. У украинцев 12 очков из 12 возможных, что позволяет им уверенно лидировать в группе F.

В квартете, помимо Люксембурга, Украина играет вместе с одногодками из Англии, Сербии, Северной Ирландии и Азербайджана.

2-я позиция у англичан с 6 пунктами. Столько же очков и у сербов, однако по разнице забитых и пропущенных выше находится Англия. Отметим, что англичане и сербы сыграли пока что только 3 тура. 18 ноября они сойдутся в очном поединке.

Евро-2025 U-21. Квалификация. 17 ноября

Косово U-21 – Болгария U-21 – 2:2

Польша U-21 – Израиль U-21 – 2:1

– Израиль U-21 – 2:1 Кипр U-21 – Босния и Герцеговина U-21 – 1:2

– 1:2 Германия U-21 – Эстония U-21 – 4:1

– Эстония U-21 – 4:1 Норвегия U-21 – Ирландия U-21 – 3:2

– Ирландия U-21 – 3:2 Австрия U-21 – Франция U-21 – 2:0

– Франция U-21 – 2:0 Швейцария U-21 – Армения U-21 – 5:0

– Армения U-21 – 5:0 Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Румыния U-21 – Албания U-21 – 5:0

– Албания U-21 – 5:0 Бельгия U-21 – Шотландия U-21 – 0:2

– 0:2 Испания U-21 – Венгрия U-21 – 2:0

Турнирная таблица группы А

Турнирная таблица группы В

Турнирная таблица группы С

Турнирная таблица группы D

Турнирная таблица группы E

Турнирная таблица группы F

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