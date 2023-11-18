Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
17 ноября состоялись 11 матчей отборочного этапа к чемпионату Европы
17 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа Евро-2025 среди команд U-21.
Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург в номинально домашнем матче со счетом 4:0.
Для «сине-желтых» это 4-я победа в 4 турах. У украинцев 12 очков из 12 возможных, что позволяет им уверенно лидировать в группе F.
В квартете, помимо Люксембурга, Украина играет вместе с одногодками из Англии, Сербии, Северной Ирландии и Азербайджана.
2-я позиция у англичан с 6 пунктами. Столько же очков и у сербов, однако по разнице забитых и пропущенных выше находится Англия. Отметим, что англичане и сербы сыграли пока что только 3 тура. 18 ноября они сойдутся в очном поединке.
Евро-2025 U-21. Квалификация. 17 ноября
- Косово U-21 – Болгария U-21 – 2:2
- Польша U-21 – Израиль U-21 – 2:1
- Кипр U-21 – Босния и Герцеговина U-21 – 1:2
- Германия U-21 – Эстония U-21 – 4:1
- Норвегия U-21 – Ирландия U-21 – 3:2
- Австрия U-21 – Франция U-21 – 2:0
- Швейцария U-21 – Армения U-21 – 5:0
- Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0
- Румыния U-21 – Албания U-21 – 5:0
- Бельгия U-21 – Шотландия U-21 – 0:2
- Испания U-21 – Венгрия U-21 – 2:0
Турнирная таблица группы А
Турнирная таблица группы В
Турнирная таблица группы С
Турнирная таблица группы D
Турнирная таблица группы E
Турнирная таблица группы F
Турнирная таблица группы G
Турнирная таблица группы H
Турнирная таблица группы I
Турнирные таблицы
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