Италия покуражилась перед Украиной. Названы оценки игроков, у кого 9.5?
Итальянцы разгромили Северную Македонию со счетом 5:2
17 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу итальянцев.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Федерико Кьеза. Он получил 9.5 баллов.
Высокий показатель также и у Джакомо Распадори (8.9), который отличился голом и ассистом.
Худшим игроком матча стал защитник Северной Македонии Никола Серафимов (5.1).
20 ноября состоится встреча решающего тура группы С между сборными Украины и Италии. «Сине-желтым» нужно обязательно побеждать, чтобы выйти в основную часть Евро-2024.
Оценки WhoScored за матч Италия – Северная Македония – 5:2
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