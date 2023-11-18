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  4. Италия покуражилась перед Украиной. Названы оценки игроков, у кого 9.5?
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 04:55 |
282
0

Италия покуражилась перед Украиной. Названы оценки игроков, у кого 9.5?

Итальянцы разгромили Северную Македонию со счетом 5:2

18 ноября 2023, 04:55 |
282
0
Италия покуражилась перед Украиной. Названы оценки игроков, у кого 9.5?
Twitter. Федерико Кьеза

17 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу итальянцев.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Федерико Кьеза. Он получил 9.5 баллов.

Высокий показатель также и у Джакомо Распадори (8.9), который отличился голом и ассистом.

Худшим игроком матча стал защитник Северной Македонии Никола Серафимов (5.1).

20 ноября состоится встреча решающего тура группы С между сборными Украины и Италии. «Сине-желтым» нужно обязательно побеждать, чтобы выйти в основную часть Евро-2024.

Оценки WhoScored за матч Италия – Северная Македония – 5:2

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Источник Sport.ua
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