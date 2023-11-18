Латвия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

18 ноября на «Сконто» (Рига) пройдет матч 9-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Латвии встретится со сборной Хорватии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Латвия

Сборная в прошлом году выиграла свою группу в Лиге Наций - но это было в дивизионе D, на низшем уровне. Сейчас, в 2023-м, подопечные Дайниса Казакевичса противостоят намного более сильным противникам. И ожидаемо стали там аутсайдерами, проиграв 7 матчей из 8. Впрочем, получилось хотя бы выиграть разок, дома с Арменией (причем ее победили с гроссмейстерским счетом 2:0). Но немного не хватило для того, чтобы красно-белые подтвердили свой статус неприятного соперника персонально для Турции. С ней на четвертой добавленной минуте сравнивали счет. Но янычары успели организовать еще гол, в итоге все-таки выиграв 3:2. Впрочем, хватало и сухих поражений, а уж Модрич и компания на своем поле и вовсе устроили разгром 0:5.



Хорватия

Команда на обоих последних чемпионатах мира добиралась до медалей. В 2018-м году и вовсе подопечные Златко Далича смогли обновить национальный рекорд, финишировав вторыми. А в Катаре ограничились бронзой, немного сдав. Летом Модрич и компания сыграли в финале Лиги Наций, и, пройдя Нидерланды победой 4:2, уступили трофей только в серии пенальти с Испанией. Но, казалось, уж квалификацию клетчатые пройдут спокойно и комфортно. Обидно упустив победу дома с Уэльсом в первом туре, потом они выиграли у Турции, Латвии и Армении. Но октябрь был напрочь провален. Сначала на своем поле уступили 0:1 янычарам. А после 1:2 с валлийцами уступили тем второе место, правда, при идентичном количестве очков. Теперь нужно самим выигрывать оставшиеся поединки и надеяться на осечку конкурента.

Статистика личных встреч

До этого цикла стороны играли в отборе на Евро-2012. Тогда хорваты выиграли оба поединка, тоже добившись 5:0, но тогда по итогам пары поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реабилитации от хорватов за неудачи в прошлых поединках. Согласимся, что они должны выиграть не минимально, и можно попробовать вариант с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,727).