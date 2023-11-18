Евро-2025 U-21. Победы Испании, Шотландии и Норвегии

Состоялись поединки отбора на молодежный чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2024 году.

Сборные Испании, Шотландии и Норвегии одержали победы, обыграв соответственно Венгрию, Бельгию и Ирландию.

Отбор на молодежный Евро.

Группа А

Норвегия U-21 – Ирландия U-21 – 3:2

Голы: Опсаль, 20, Арнстад, 73, пен, Нордас, 77 – Эмаху, 37, Армстронг, 53

Группа В

Бельгия U-21 – Шотландия U-21 – 0:2

Голы: Робертсон, 59, Фотерингем, 90+4

Испания U-21 – Венгрия U-21 – 2:0

Голы: Мартин, 36, Торре, 67

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Напомним, сборная Украины тоже одержала очередную победу, разгромив Люксембург (4:0).