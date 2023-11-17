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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 21:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:27
118
0

Англия – Мальта. Известны составы на матч отбора Евро-2024

Команды проведут матч в Лондоне

17 ноября 2023, 21:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:27
118
0
Англия – Мальта. Известны составы на матч отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Мальты.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Гехи, Магуайр, Триппьер, Томори, Хендерсон, Александер-Арнольд, Фоден, Рэшфорд, Кейн, Галлахер.

Мальта: Бонелло, С.Борг, Ж.Борг, Пепе, Гийомье, Камензули, Д.Мбонг, Янкам, Теума, П.Мбонг, Рид.

Англия в таблице группы С занимает 1-е место и уже завоевала путевку на Евро-2024. У нее 16 очков. Мальта на последней позиции, не имея очков в активе.

Первая встреча команд в нынешней отборочной кампании завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

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Источник Sport.ua
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