Англия – Мальта. Известны составы на матч отбора Евро-2024

17 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Мальты.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Гехи, Магуайр, Триппьер, Томори, Хендерсон, Александер-Арнольд, Фоден, Рэшфорд, Кейн, Галлахер.

Мальта: Бонелло, С.Борг, Ж.Борг, Пепе, Гийомье, Камензули, Д.Мбонг, Янкам, Теума, П.Мбонг, Рид.

Англия в таблице группы С занимает 1-е место и уже завоевала путевку на Евро-2024. У нее 16 очков. Мальта на последней позиции, не имея очков в активе.

Первая встреча команд в нынешней отборочной кампании завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.