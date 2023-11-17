Италия – Северная Македония. Стали известны стартовые составы на игру
Важный для Украины матч начнется в 21:45
Сегодня, 17 ноября, национальная сборная Италии по футболу на стадионе «Стадио Олимпико» (Рим, Италия) в матче девятого тура отбора к Евро-2024 примет Северную Македонию. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Пока команды занимают соответственно 3-е и 4-е места в своей отборочной группе.
Для сборной Украины лучшим результатом этого матча станет поражение или ничья Италии, ведь тогда 20 ноября для команды Сергея Реброва достаточным результатом матча с «адзурри» будет ничья.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Берарди, Распадори.
Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев, Адеми, Элези, Элмас, Барди, Алиоски, Миовски.
𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 17, 2023
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti per
🇮🇹 Italia 🆚 Macedonia del Nord 🇲🇰
⏱️ Oggi, ore 20.45
🏟️ Stadio Olimpico - #Roma
📺 In diretta su #Rai1 #ItaliaMacedoniaDelNord #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/eCEFfXXJPM
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