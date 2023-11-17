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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 20:42 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:44
1235
1

Италия – Северная Македония. Стали известны стартовые составы на игру

Важный для Украины матч начнется в 21:45

17 ноября 2023, 20:42 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:44
1235
1
Италия – Северная Македония. Стали известны стартовые составы на игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Сегодня, 17 ноября, национальная сборная Италии по футболу на стадионе «Стадио Олимпико» (Рим, Италия) в матче девятого тура отбора к Евро-2024 примет Северную Македонию. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Пока команды занимают соответственно 3-е и 4-е места в своей отборочной группе.

Для сборной Украины лучшим результатом этого матча станет поражение или ничья Италии, ведь тогда 20 ноября для команды Сергея Реброва достаточным результатом матча с «адзурри» будет ничья.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Берарди, Распадори.

Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев, Адеми, Элези, Элмас, Барди, Алиоски, Миовски.

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Источник Sport.ua
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Vitason
Основной состав или полуосновной,мне кажется!?
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