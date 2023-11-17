Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Группа Н. Казахстан еще имеет шанс на Евро-2024, обыграв Сан-Марино
Евро
Казахстан
17.11.2023 17:00 – FT 3 : 1
Сан-Марино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:02
397
0

Группа Н. Казахстан еще имеет шанс на Евро-2024, обыграв Сан-Марино

Команда Магомеда Адиева добилась шестой победы в кампании

17 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:02
397
0
Группа Н. Казахстан еще имеет шанс на Евро-2024, обыграв Сан-Марино

17 ноября сыгран матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Казахстана и Сан-Марино, которые выступают в группе Н.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской сборной, в составе которой дубль оформил хавбек «Тобола» Ислам Чесноков.

В таблице группы Н сборная Казахстана занимает 3-е место с 18 очками после 9 матчей. Ее опережают Словения и Дания, у которых по 19 пунктов после 8 матчей. В вечерней программе 17 ноября Словения и Дания выяснят отношения между собой. 20 ноября в заключительной игре отбора казахстанцы сыграют на выезде со словенцами.

Отбор на Евро-2024. Группа Н

Казахстан – Сан-Марино – 3:1

Голы: Чесноков, 19, 51, Аймбетов, 90+1 пенальти – Франчози, 60.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Абат Аймбетов (Казахстан).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Simone Franciosi (Сан-Марино).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Islam Chesnokov (Казахстан).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Islam Chesnokov (Казахстан).
По теме:
Украина U-21 – Люксембург U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Александр КАРАВАЕВ: «Любая игра лучше, чем тренировка»
Евро-2024 сборная Казахстана по футболу сборная Сан-Марино по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17 ноября 2023, 14:39 24
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ

Ливерпульский клуб опустится на предпоследнее место

Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года
Футбол | 17 ноября 2023, 17:20 0
Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года
Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года

Полузащитник мадридского «Реала» получит награду Golden Boy

ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
Бокс | 16.11.2023, 20:10
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Футбол | 17.11.2023, 09:52
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом
Футбол | 17.11.2023, 14:53
ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом
ОФИЦИАЛЬНО. Шаран покинул Минай с тренерским штабом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 26
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
15.11.2023, 17:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем