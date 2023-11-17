Группа Н. Казахстан еще имеет шанс на Евро-2024, обыграв Сан-Марино

17 ноября сыгран матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Казахстана и Сан-Марино, которые выступают в группе Н.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской сборной, в составе которой дубль оформил хавбек «Тобола» Ислам Чесноков.

В таблице группы Н сборная Казахстана занимает 3-е место с 18 очками после 9 матчей. Ее опережают Словения и Дания, у которых по 19 пунктов после 8 матчей. В вечерней программе 17 ноября Словения и Дания выяснят отношения между собой. 20 ноября в заключительной игре отбора казахстанцы сыграют на выезде со словенцами.

Отбор на Евро-2024. Группа Н

Казахстан – Сан-Марино – 3:1

Голы: Чесноков, 19, 51, Аймбетов, 90+1 пенальти – Франчози, 60.