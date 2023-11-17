Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона

Три английских клуба – «Бернли», «Лидс» и «Лестер» подтвердили намерение подать в суд на «Эвертон» на общую сумму 300 миллионов фунтов. По данным источника, высокопоставленные лица трех клубов провели переговоры, чтобы подтвердить планы подать в суд после того, как Премьер-лига подтвердила снятие с «Эвертона» 10 очков в турнирной таблице.

«Лидс» и «Лестер», вылетевшие в Чемпионшип в прошлом сезоне, считают, что «Эвертон» нарушал финансовые правила лиги в прошлом сезоне, поэтому в случае снятие очков в минувшем чемпионате, «ириски» опустились бы в Чемпионшип. «Бернли» считает, что «Эвертон» нарушал правила еще в позапрошлом сезоне, поэтому также требует финансовую компенсацию.

Напомним, что сегодня с «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги. Таким образом, у команды Виталия Миколенко после 12-ти туров 4 очка и предпоследнее место в турнирной таблице.