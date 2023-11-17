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Англия
17 ноября 2023, 19:40 | Обновлено 17 ноября 2023, 19:57
1326
5

Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона

У команды Виталия Миколенко большие проблемы

17 ноября 2023, 19:40 | Обновлено 17 ноября 2023, 19:57
1326
5
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

Три английских клуба – «Бернли», «Лидс» и «Лестер» подтвердили намерение подать в суд на «Эвертон» на общую сумму 300 миллионов фунтов. По данным источника, высокопоставленные лица трех клубов провели переговоры, чтобы подтвердить планы подать в суд после того, как Премьер-лига подтвердила снятие с «Эвертона» 10 очков в турнирной таблице.

«Лидс» и «Лестер», вылетевшие в Чемпионшип в прошлом сезоне, считают, что «Эвертон» нарушал финансовые правила лиги в прошлом сезоне, поэтому в случае снятие очков в минувшем чемпионате, «ириски» опустились бы в Чемпионшип. «Бернли» считает, что «Эвертон» нарушал правила еще в позапрошлом сезоне, поэтому также требует финансовую компенсацию.

Напомним, что сегодня с «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги. Таким образом, у команды Виталия Миколенко после 12-ти туров 4 очка и предпоследнее место в турнирной таблице.

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Эвертон Английская Премьер-лига финансы финансовый фейр-плей чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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Комментарии 5
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rus
Дибилы
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+2
Burevestnik
в АПЛ знали про порушення ще чотр зна коли, санкції ввели тільки зараз, тобто знали але мовчали.  тому і претензії по відшкодуванню не отриманої вимоги - до АПЛ.  
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+1
OKs100
Могут ещё 20 очков снять.
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0
Олександр
Странно .если все знали о нарушениях столько лет то почему проснулись только сейчас ? Бернли бы не вылетел в позапрошлом сезоне 
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0
cooperchack
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0
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