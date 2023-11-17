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Испания
17 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 17 ноября 2023, 19:23
482
3

Дисквал за поцелуй. Рубиалеса наказал спортивный суд

Экс-глава Федерации футбола Испании понесет наказание

17 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 17 ноября 2023, 19:23
482
3
Дисквал за поцелуй. Рубиалеса наказал спортивный суд
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Рубиалес

Спортивный административный суд (TAD) отстранил от любой футбольной деятельности на 3 года бывшего президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.

46-летний чиновник понесет наказание за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира. Также Рубиалеса признали виновным в непристойном поведении за прикосновение к собственным гениталиям в VIP-ложе, когда он показал неприличный жест. Суд оценил каждое из действий в полтора года дисквалификации.

Как известно, Луис Руиалес после поцелуя Эрмосо был вынужден покинуть не только пост президента национальной федерации, а и должность вице-президента УЕФА. Кроме этого, ФИФА отстранила испанца от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.

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Луис Рубиалес суд
Источник Relevo
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fifa2020
За то заслужив зіграти головну роль в фільмі: "тупий і ще тупіший" 
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Злий Глобинець
І куди цей світ котиться? Ще 100 років тому чоловіки цілували дам, і всі це сприймали як належне, як знак галантності, прихильності і симпатії. А тепер он воно як...
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Serhii P.
Ну ще б її виграв - то півбіди, а то за поцілунок. Смішно 
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