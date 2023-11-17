Дисквал за поцелуй. Рубиалеса наказал спортивный суд

Спортивный административный суд (TAD) отстранил от любой футбольной деятельности на 3 года бывшего президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.

46-летний чиновник понесет наказание за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира. Также Рубиалеса признали виновным в непристойном поведении за прикосновение к собственным гениталиям в VIP-ложе, когда он показал неприличный жест. Суд оценил каждое из действий в полтора года дисквалификации.

Как известно, Луис Руиалес после поцелуя Эрмосо был вынужден покинуть не только пост президента национальной федерации, а и должность вице-президента УЕФА. Кроме этого, ФИФА отстранила испанца от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.