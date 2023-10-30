Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года

ФИФА объявила о дисквалификации бывшего вице-президента УЕФА и экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.

Функционера отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.

Рубилалес угодил в скандал после женского чемпионата мира, когда во время церемонии поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, которая не давала на это разрешения.

Сперва Рубиалес ушел в отставку с поста президента федерации, а затем был уволен из УЕФА.