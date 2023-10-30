Испания30 октября 2023, 13:45 |
501
4
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности
30 октября 2023, 13:45 |
501
4
ФИФА объявила о дисквалификации бывшего вице-президента УЕФА и экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.
Функционера отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.
Рубилалес угодил в скандал после женского чемпионата мира, когда во время церемонии поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, которая не давала на это разрешения.
Сперва Рубиалес ушел в отставку с поста президента федерации, а затем был уволен из УЕФА.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2023, 12:27 1
Самые интересные события 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Бокс | 29 октября 2023, 18:24 8
Британская сторона хочет перенести бой
Футбол | 30.10.2023, 00:50
Бокс | 29.10.2023, 14:55
Теннис | 29.10.2023, 16:22
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.10.2023, 19:12 25
29.10.2023, 05:23 7
28.10.2023, 21:30 2
29.10.2023, 22:05 60
28.10.2023, 10:23 12
29.10.2023, 11:34 16
29.10.2023, 03:23 3
29.10.2023, 00:50 2
Поэтому и дали 3 года.
На бабе погорел. Все зло от них.
А поцеловал бы мужика, то никто б и не заметил.