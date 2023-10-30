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  4. Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Испания
30 октября 2023, 13:45 |
501
4

Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года

Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности

30 октября 2023, 13:45 |
501
4
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Рубиалес

ФИФА объявила о дисквалификации бывшего вице-президента УЕФА и экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.

Функционера отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.

Рубилалес угодил в скандал после женского чемпионата мира, когда во время церемонии поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, которая не давала на это разрешения.

Сперва Рубиалес ушел в отставку с поста президента федерации, а затем был уволен из УЕФА.

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Источник BBC
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Умник
Херово целуется.
Поэтому и дали 3 года.
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0
Xvalenok03
Еще одного мужика потеряли.
На бабе погорел. Все зло от них.
А поцеловал бы мужика, то никто б и не заметил.
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0
Елена Кожедуб
долбойобы
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0
Serhii P.
У, долбойоб )
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0
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