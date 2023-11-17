Украина U-21 – Люксембург U-21. Стали известны стартовые составы на игру

Сегодня, 17 ноября, молодежная сборная Украины на стадионе «Эстадио де Ла Кондомина» (Мурсия, Испания) в матче четвертого тура отбора к Евро-2025 примет Люксембург U-21. Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. Пока команды занимают соответственно 1-е и 4-е места в своей отборочной группе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Вьюнник, Ванат.

Люксембург U-21: Латик, Соуза, Мартинс, Гонсалвеш, Торрес, Эркус, Бербери, Ахметжекай, Алмада, Турпинг, Элшан.