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  4. Президент Атлетико: «От смерти Суперлиги выиграют англичане»
Испания
17 ноября 2023, 17:43 |
601
0

Президент Атлетико: «От смерти Суперлиги выиграют англичане»

Энрике Сересо считает, что Суперлига необходима

17 ноября 2023, 17:43 |
601
0
Президент Атлетико: «От смерти Суперлиги выиграют англичане»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энрике Сересо

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо считает, что проект создания Европейской Суперлиги необходим для того, чтобы прервать финансовую гегемонию английских клубов в европейском футболе:

«Суперлига поможет уравнять доходы клубов. Если проект Суперлиги умрет, то от этого выиграют только англичане. Сейчас они спокойно забирают в АПЛ лучших игроков», – заявил Сересо.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует новую реформу еврокубков.

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Энрике Сересо Атлетико Мадрид Европейская Суперлига
Источник Twitter
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