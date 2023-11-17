Президент Атлетико: «От смерти Суперлиги выиграют англичане»

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо считает, что проект создания Европейской Суперлиги необходим для того, чтобы прервать финансовую гегемонию английских клубов в европейском футболе:

«Суперлига поможет уравнять доходы клубов. Если проект Суперлиги умрет, то от этого выиграют только англичане. Сейчас они спокойно забирают в АПЛ лучших игроков», – заявил Сересо.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует новую реформу еврокубков.