Испания17 ноября 2023, 17:43 |
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Президент Атлетико: «От смерти Суперлиги выиграют англичане»
Энрике Сересо считает, что Суперлига необходима
17 ноября 2023, 17:43 |
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Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо считает, что проект создания Европейской Суперлиги необходим для того, чтобы прервать финансовую гегемонию английских клубов в европейском футболе:
«Суперлига поможет уравнять доходы клубов. Если проект Суперлиги умрет, то от этого выиграют только англичане. Сейчас они спокойно забирают в АПЛ лучших игроков», – заявил Сересо.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует новую реформу еврокубков.
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