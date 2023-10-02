Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Но в ближайшие три сезона обсуждаемые нововведения точно не заработают
УЕФА совместно с Европейской ассоциацией клубов обсуждают возможность очередного реформирования системы проведения розыгрышей европейских кубков.
На текущий момент рассматривается модель создания трех дивизионов, в каждом из которых будет по 18 участников. Турниры будут называться Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.
При этом, предусматривается, что Суперлига не будет закрытым турниром, чего ранее добивались некоторые топ-клубы во главе с «Реалом» и «Барселоной». По итогам сезона из Суперлиги в Лигу Европы будет вылетать две команды, и такое же количество придет на их место.
Ротация между Лигой Европы и Лигой претендентов будет равна четырем командам.
Впрочем, на текущий момент хватает различных проблем организационного характера. В частности, непонятно, как в существующую систему матчей можно встроить еще турниры, в которых командам предстоит сыграть по 34 поединка за сезон.
Ожидается, что в конце месяца соберется Исполнительный комитет УЕФА, на котором идея с реорганизацией формата еврокубков будет обсуждена дополнительно.
В случае утверждения реформы, она вступит в силу не ранее, чем с 2027 года.
Напомним, что со следующего сезона еврокубки, в частности, Лига чемпионов уже будут разыгрываться по отличной от нынешней системе.
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