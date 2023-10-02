Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков

УЕФА совместно с Европейской ассоциацией клубов обсуждают возможность очередного реформирования системы проведения розыгрышей европейских кубков.

На текущий момент рассматривается модель создания трех дивизионов, в каждом из которых будет по 18 участников. Турниры будут называться Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.

При этом, предусматривается, что Суперлига не будет закрытым турниром, чего ранее добивались некоторые топ-клубы во главе с «Реалом» и «Барселоной». По итогам сезона из Суперлиги в Лигу Европы будет вылетать две команды, и такое же количество придет на их место.

Ротация между Лигой Европы и Лигой претендентов будет равна четырем командам.

Впрочем, на текущий момент хватает различных проблем организационного характера. В частности, непонятно, как в существующую систему матчей можно встроить еще турниры, в которых командам предстоит сыграть по 34 поединка за сезон.

Ожидается, что в конце месяца соберется Исполнительный комитет УЕФА, на котором идея с реорганизацией формата еврокубков будет обсуждена дополнительно.

В случае утверждения реформы, она вступит в силу не ранее, чем с 2027 года.

Напомним, что со следующего сезона еврокубки, в частности, Лига чемпионов уже будут разыгрываться по отличной от нынешней системе.