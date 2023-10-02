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  4. Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Лига чемпионов
02 октября 2023, 13:47 |
885
7

Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков

Но в ближайшие три сезона обсуждаемые нововведения точно не заработают

02 октября 2023, 13:47 |
885
7
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА совместно с Европейской ассоциацией клубов обсуждают возможность очередного реформирования системы проведения розыгрышей европейских кубков.

На текущий момент рассматривается модель создания трех дивизионов, в каждом из которых будет по 18 участников. Турниры будут называться Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.

При этом, предусматривается, что Суперлига не будет закрытым турниром, чего ранее добивались некоторые топ-клубы во главе с «Реалом» и «Барселоной». По итогам сезона из Суперлиги в Лигу Европы будет вылетать две команды, и такое же количество придет на их место.

Ротация между Лигой Европы и Лигой претендентов будет равна четырем командам.

Впрочем, на текущий момент хватает различных проблем организационного характера. В частности, непонятно, как в существующую систему матчей можно встроить еще турниры, в которых командам предстоит сыграть по 34 поединка за сезон.

Ожидается, что в конце месяца соберется Исполнительный комитет УЕФА, на котором идея с реорганизацией формата еврокубков будет обсуждена дополнительно.

В случае утверждения реформы, она вступит в силу не ранее, чем с 2027 года.

Напомним, что со следующего сезона еврокубки, в частности, Лига чемпионов уже будут разыгрываться по отличной от нынешней системе.

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Источник Marca
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Комментарии 7
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Андрей Залищук
суперліга тотаке, а я тільки що почитав за новий формат ЛЧ і ЛЄ з наступного сезону, 36 команд в 4 групах по 9 команд, тобто 8 турів, нахер було міняти формат, там тільки ЛК осталась без змін, шо попало
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+1
umnuy2
придём скоро к правилам хокея--будут менять пятёрки через пару минут....по другому такое куоличество матчей не вытянешь за сезон.Вообще грустно как-то в угоду деньгам меняют то что работало по 100-150 лет.
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+1
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Выталкиватель парашутистов
Наконец-то у чиновником самой коррумпированной общественной организации в Европе, сработал инстинкт самосохранения... Ведь даже котам Леоненка было давно ясно, что надо реорганизовывать существующую систему проведения еврокубков. Но УЕФА все оттягивало эту реформу, пока денежные мешки не решили ускорить этот процесс. И тут эта банда с ее предводителем Чеферином вдруг врубилась, что они могут остаться у разбитого корыта и уйти в небытие... Уж лучше самим возглавить эту реорганизацию, чем кто-то другой и далеко не радужными перспективами для УЕФА. Я об этом писал в разгар дискуссии и обсуждения этой задумки, но многие орали на каждом углу, что такое невозможно, что такого априори не может быт никогда... Народу давно надоели подтасованные жеребьевки ЛЧ,ЛЕ и ЛК, когда результаты генерального прогона, на 100% совпадают с результатами непосредственной "жеребьевки" для лохов, сидящих в мягких креслах в банкетном зале очередного 5-ти звездочного отеля в Париже...
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0
Octopus
Пусть лошадь думает, у нее голова большая. Может чего хорошего придумают. Очевидно, что необходимость перемен назрела, потому как интерес к ЛЧ падает. 
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0
VBOLYUVALNIK
Ну таке, звикати до нового формату, і все заради грошей
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0
naverland
Это реально уменьшит уровень футбола в странах где нет хороших финансовых условий. И клубы у которых нет тех же фин возможностей как у Реала. Типа той же Жироны мы никогда не увидим в Супер Лиге. Что бы конкуренция была надо повышать призовые внутренних чемпионатов.
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0
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