Интер потерял ключевого защитника на месяц

В среду защитник «Интера» Алессандро Бастони получил повреждение во время тренировки сборной Италии и покинул расположение команды Лучано Спаллетти. Вместо него был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

По возвращению на базу «Интера» он прошел углубленное медобследование, которое выявило у него растяжение мышц бедра. По информации итальянских СМИ, Бастони будет вынужден пропустить один месяц.

В нынешнем сезоне Бастони провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.