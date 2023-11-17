Интер потерял ключевого защитника на месяц
У Алессандро Бастони повреждение мышц бедра
В среду защитник «Интера» Алессандро Бастони получил повреждение во время тренировки сборной Италии и покинул расположение команды Лучано Спаллетти. Вместо него был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.
По возвращению на базу «Интера» он прошел углубленное медобследование, которое выявило у него растяжение мышц бедра. По информации итальянских СМИ, Бастони будет вынужден пропустить один месяц.
В нынешнем сезоне Бастони провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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