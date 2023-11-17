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Италия
17 ноября 2023, 16:36 |
236
1

Интер потерял ключевого защитника на месяц

У Алессандро Бастони повреждение мышц бедра

17 ноября 2023, 16:36 |
236
1
Интер потерял ключевого защитника на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

В среду защитник «Интера» Алессандро Бастони получил повреждение во время тренировки сборной Италии и покинул расположение команды Лучано Спаллетти. Вместо него был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

По возвращению на базу «Интера» он прошел углубленное медобследование, которое выявило у него растяжение мышц бедра. По информации итальянских СМИ, Бастони будет вынужден пропустить один месяц.

В нынешнем сезоне Бастони провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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Алессандро Бастони Интер Милан травма сборная Италии по футболу травма бедра
Источник Twitter
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