Минус вратарь и защитник. У Италии еще две травмы перед Украиной
Бастони и Викарио получили повреждения
Сегодня утром сборная Италии подтвердила серьезность повреждения защитника Алессандро Бастони, который покинул расположение команды перед матчами отбора Евро-2024 против Северной Македонии (17 ноября) и Украины (20 ноября).
Вместо него наставник Лучано Спаллетти вызвал игрока «Ромы» Джанлуку Манчини. Кроме того, повреждение получил не основной вратарь сборной Гильельмо Викарио.
Его заменит кипер «Аталанты» Марко Карнессеки.
Ранее Италия осталась без Алекса Мерета, Рафаэля Толоя, Давиде Калабрии и Мануэля Локателли. Кроме того, из-за дисквалификации за ставки на спорт не сыграют Сандро Тонали и Николо Фаджоли.
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