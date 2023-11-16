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  4. Минус вратарь и защитник. У Италии еще две травмы перед Украиной
Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 12:45 |
2106
6

Минус вратарь и защитник. У Италии еще две травмы перед Украиной

Бастони и Викарио получили повреждения

16 ноября 2023, 12:45 |
2106
6
Минус вратарь и защитник. У Италии еще две травмы перед Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Сегодня утром сборная Италии подтвердила серьезность повреждения защитника Алессандро Бастони, который покинул расположение команды перед матчами отбора Евро-2024 против Северной Македонии (17 ноября) и Украины (20 ноября).

Вместо него наставник Лучано Спаллетти вызвал игрока «Ромы» Джанлуку Манчини. Кроме того, повреждение получил не основной вратарь сборной Гильельмо Викарио.

Его заменит кипер «Аталанты» Марко Карнессеки.

Ранее Италия осталась без Алекса Мерета, Рафаэля Толоя, Давиде Калабрии и Мануэля Локателли. Кроме того, из-за дисквалификации за ставки на спорт не сыграют Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 6
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Микола Захарченко
У Італії в резерві також дуже сильні та вмотивовані гравці , так що розслаблятися ні в якому разі не слід , тим більше що судді можуть бути " заряджені " проти нас ...
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+1
fifa2020
А хіба вони мають право пів команди поміняти? Заявка - є заявка! Коли ми сказали що молодіжку привеземо в Швейцарію - нам сказали так не можна, тримайте технарь!
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+1
fifa2020
Здається, ще 1-2 травми і УЄФА перенесе матч італійців з нами! Ці жуліки все можуть зробити, щоби нам палки в колеса вставити... Нехай попробують наші недалекі із УФА погодитись... Треба як швейцарські контони все робити - технарь і до побачення!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
Інтересно, а нам би дозволили зараз довикликати Коваленка з Емполі? Щось я дуже сумніваюся, Емполі послав би нас далеко, сказав би що вікно для виклику гравця - закрито! І це логічно - викликати потрібно за тиждень до матчу! Думаю, наші УФАшники з динамівськими серцями і мінімум інтелекту, як завжди - нічого не роблять і курять бамбук поки макаронники махлюють!
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0
vitaha33
Не могли Фаджолі перед 1 грою дискваліфікувати? Не забив би нам...
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0
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