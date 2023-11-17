Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча

Сегодня ночью украинская теннисистка Юлия Стародубцева в четвертьфинале турнира WTA 125 в Колине (Чили) в парном разряде вместе с американкой Макенной Джонс обыграла россиянку Амину Аншбу и венгерку Панну Удварди.

После матча Стародубцева пожала руку российской сопернице. Юлия объяснила, что не знала о национальности Аншбы:

«Я не знала, что она русская, пока она мне не сказала «спасибо» во время рукопожатия. И то я надеялась может это Казахстан.

Амина Аншба просто не очень звучит, как русское имя, а я пока еще мало всех знаю. Ее первый раз вижу. Я просто в своем репертуаре: ничего не знаю, ни игроков, ни правил WTA иногда.

Если бы знала, кто она, то конечно не пожала бы руку. Тем более, я вообще в шоке, что она под санкциями. Честно, первый раз о ней слышу. Буду внимательнее».