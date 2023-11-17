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  4. Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
WTA
17 ноября 2023, 16:16 |
1121
5

Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча

Украинская теннисистка не знала о национальности соперницы

17 ноября 2023, 16:16 |
1121
5
Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
Instagram. Юлия Стародубцева

Сегодня ночью украинская теннисистка Юлия Стародубцева в четвертьфинале турнира WTA 125 в Колине (Чили) в парном разряде вместе с американкой Макенной Джонс обыграла россиянку Амину Аншбу и венгерку Панну Удварди.

После матча Стародубцева пожала руку российской сопернице. Юлия объяснила, что не знала о национальности Аншбы:

«Я не знала, что она русская, пока она мне не сказала «спасибо» во время рукопожатия. И то я надеялась может это Казахстан.

Амина Аншба просто не очень звучит, как русское имя, а я пока еще мало всех знаю. Ее первый раз вижу. Я просто в своем репертуаре: ничего не знаю, ни игроков, ни правил WTA иногда.

Если бы знала, кто она, то конечно не пожала бы руку. Тем более, я вообще в шоке, что она под санкциями. Честно, первый раз о ней слышу. Буду внимательнее».

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Юлия Стародубцева Амина Аншба WTA Колина
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Комментарии 5
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Андрей Залищук
ну по національності Аншба точно не росіянка, але перед матчем потрібно ж знати, яку країну суперниці представляють
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+3
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Alehandro
Цікаво, а коли у квітні минулого року в парі з кононовою грала, теж не знала, шо та кацапка?)
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+1
Alehandro
"Тим більше, я взагалі в шоці, що вона під санкціями".. хто і під якими санкціями? до чого тут взагалі санкції?
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+1
adidas777
Як можна не знати, проти кого ти граєш?Ну дитячий садок!
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+1
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