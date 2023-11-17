Стародубцева обыграла первый сеяный дуэт с россиянкой на грунте в Чили
Украинка и ее напарница Макенна Джонс пробились в полуфинал соревнований в Колине
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 125 в Колине (Чили).
Во 2-м раунде украинка и ее напарница Макенна Джонс (США) в трех сетах обыграли первый сеяный тандем Панна Удварди (Венгрия) / Амина Аншба за 2 часа.
WTA 125 Колина. Пары. Грунт. 1/4 финала
Амина Аншба / Панна Удварди (Венгрия) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) / Макенна Джонс (США) – 7:6 (7:1), 5:7, [3:10]
В полуфинале Юлия и Макенна сыграют против 3-й сеяной пары Юлия Лохофф / Конни Перен.
Ранее Стародубцева также пробилась в четвертьфинал одиночного разряда, уверенно обыграв Гильермину Найю.
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