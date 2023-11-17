Стародубцева обыграла первый сеяный дуэт с россиянкой на грунте в Чили

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 125 в Колине (Чили).

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Макенна Джонс (США) в трех сетах обыграли первый сеяный тандем Панна Удварди (Венгрия) / Амина Аншба за 2 часа.

WTA 125 Колина. Пары. Грунт. 1/4 финала

Амина Аншба / Панна Удварди (Венгрия) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) / Макенна Джонс (США) – 7:6 (7:1), 5:7, [3:10]

В полуфинале Юлия и Макенна сыграют против 3-й сеяной пары Юлия Лохофф / Конни Перен.

Ранее Стародубцева также пробилась в четвертьфинал одиночного разряда, уверенно обыграв Гильермину Найю.