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  4. Стародубцева обыграла первый сеяный дуэт с россиянкой на грунте в Чили
WTA
17 ноября 2023, 02:01 |
73
2

Стародубцева обыграла первый сеяный дуэт с россиянкой на грунте в Чили

Украинка и ее напарница Макенна Джонс пробились в полуфинал соревнований в Колине

17 ноября 2023, 02:01 |
73
2
Стародубцева обыграла первый сеяный дуэт с россиянкой на грунте в Чили
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 125 в Колине (Чили).

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Макенна Джонс (США) в трех сетах обыграли первый сеяный тандем Панна Удварди (Венгрия) / Амина Аншба за 2 часа.

WTA 125 Колина. Пары. Грунт. 1/4 финала

Амина Аншба / Панна Удварди (Венгрия) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) / Макенна Джонс (США) – 7:6 (7:1), 5:7, [3:10]

В полуфинале Юлия и Макенна сыграют против 3-й сеяной пары Юлия Лохофф / Конни Перен.

Ранее Стародубцева также пробилась в четвертьфинал одиночного разряда, уверенно обыграв Гильермину Найю.

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Юлия Стародубцева Панна Удварди Амина Аншба WTA Колина
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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naverland
Молодец конечно, но лучше силы на одиночку беречь.
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Muskrat2
Це гірше росіянки, це абхазька колаборантня, таке ж сміття як і хлопець Завадської.  
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