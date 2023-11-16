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  4. Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили
WTA
16 ноября 2023, 19:07 |
309
3

Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили

Юлия в двух сетах разгромила Гильермину Найю

16 ноября 2023, 19:07 |
309
3
Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 159) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили).

В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила Гильермину Найю (Аргентина, WTA 402) за 55 минут.

WTA 125 Колина. Грунт. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Гильермина Найя (Аргентина) – 6:2, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира в Чили украинка сыграет против победительницы матч Лаура Пигосси – Элизабет Мандлик.

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Юлия Стародубцева WTA Колина
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
ой як красиво бублик повісила в 2 сеті Юлька!!!
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+3
Александр Ад
молодець,особливо не різікувала,з'економила сили на наступні матчі
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+2
Олександр Науменко
Здається, Юлія і Вероніка, дві наші найбільші, нові надії.
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+1
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