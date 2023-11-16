Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 159) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили).

В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила Гильермину Найю (Аргентина, WTA 402) за 55 минут.

WTA 125 Колина. Грунт. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Гильермина Найя (Аргентина) – 6:2, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира в Чили украинка сыграет против победительницы матч Лаура Пигосси – Элизабет Мандлик.