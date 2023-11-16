WTA16 ноября 2023, 19:07 |
309
3
Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили
Юлия в двух сетах разгромила Гильермину Найю
16 ноября 2023, 19:07 |
309
3
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 159) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA 125 в Колине (Чили).
В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила Гильермину Найю (Аргентина, WTA 402) за 55 минут.
WTA 125 Колина. Грунт. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Гильермина Найя (Аргентина) – 6:2, 6:0
Это была первая встреча теннисисток.
В четвертьфинале турнира в Чили украинка сыграет против победительницы матч Лаура Пигосси – Элизабет Мандлик.
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Комментарии 3
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ой як красиво бублик повісила в 2 сеті Юлька!!!
молодець,особливо не різікувала,з'економила сили на наступні матчі
Здається, Юлія і Вероніка, дві наші найбільші, нові надії.
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