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  4. Федерико КЬЕЗА: «Мы должны пробиться на Евро-2024»
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 14:21 |
551
4

Федерико КЬЕЗА: «Мы должны пробиться на Евро-2024»

Вингер сборной Италии – о матче против Северной Македонии

17 ноября 2023, 14:21 |
551
4
Федерико КЬЕЗА: «Мы должны пробиться на Евро-2024»
twitter.com/Azzurri_En. Федерико Кьеза

Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (17 ноября, 21:45 по Киеву):

«Когда ты в сборной, ты несешь огромную ответственность. Я счастлив быть здесь, к сожалению, я не участвовал в предыдущих матчах, но готов помочь команде в матче с Северной Македонией.

В команде много новых игроков, но и много тех, кто выигрывал Евро-2020. Это правильное сочетание. Мы – Италия, и мы должны пробиться на чемпионат Европы, иначе мы говорим ни о чем».

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Федерико Кьеза сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024
Источник Football-Italia
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Комментарии 4
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Vitason
Чтобы вы сегодня потеряли очки!!! Македония давай!!!!
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+5
DaVinci
Повинні. Але вже через раунд плей-офф. Там вам удачі.
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+3
ZANREGENT1993
хрен вам
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+3
Олександр
Ми також
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0
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