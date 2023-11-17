Федерико КЬЕЗА: «Мы должны пробиться на Евро-2024»
Вингер сборной Италии – о матче против Северной Македонии
Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (17 ноября, 21:45 по Киеву):
«Когда ты в сборной, ты несешь огромную ответственность. Я счастлив быть здесь, к сожалению, я не участвовал в предыдущих матчах, но готов помочь команде в матче с Северной Македонией.
В команде много новых игроков, но и много тех, кто выигрывал Евро-2020. Это правильное сочетание. Мы – Италия, и мы должны пробиться на чемпионат Европы, иначе мы говорим ни о чем».
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