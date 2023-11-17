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  4. Максим ХЛАНЬ: «Ребров поблагодарил за спарринг сборной против Лехии»
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 15:17 |
778
0

Максим ХЛАНЬ: «Ребров поблагодарил за спарринг сборной против Лехии»

Украинец рассказал о спарринге «Лехии» против сборной Украины

17 ноября 2023, 15:17 |
778
0
Максим ХЛАНЬ: «Ребров поблагодарил за спарринг сборной против Лехии»
ФК Лехия Гданьск. Максим Хлань

Полузащитник гданьской «Лехии» в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своих впечатлениях от матча против сборной Украины, который состоялся в Польше в «закрытом режиме» и завершился победой украинцев со счетом 2:0.

– Играть против такого соперника было одно удовольствие, хотя мы и не имели инициативы в этом матче. Сборная – это сбалансированная команда, с сильными футболистами, которые продемонстрировали свой высокий уровень.

Были ли у меня моменты? Да, было несколько моментов, забегал с мячом в штрафную, мог обострять, но чего-то не хватало. Был также удар с дальней дистанции, но мяч прошел над перекладиной.

Общение с Ребровым? После игры тренер был сконцентрирован на разборе игры со своими подопечными, поэтому мы просто поблагодарили друг друга за игру. Для меня была большая честь встретиться с ним. Я многое перенял у Реброва, его стиль игры мне импонировал.

Кто больше всего запомнился среди сборников? Мне нравится игра Судакова. Нравится его неординарный подход к тактической игре. Но команда, как я говорил выше, сбалансирована и выделить кого-то одного трудно. Общался с Назариной, с ним мы играли в Карпатах, потом в Заре. Очень рад, что он воспользовался своим шансом и регулярно вызывается в сборную.

Мне кажется, игроки сборной в хорошем физическом состоянии.

Все ребята имеют игровую практику в своих клубах. Но на игру с итальянцами надо быть готовыми ментально. Нужна только победа для всей Украины, особенно в такое время.

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Максим Хлань Лехия Гданьск сборная Украины по футболу инсайд товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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