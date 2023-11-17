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Молодежные турниры
17 ноября 2023, 14:03 |
586
0

Основной игрок сборной Украины U-21 не сыграет против Люксембурга

Максим Брагару подвернул ногу в матче против «Руха»

17 ноября 2023, 14:03 |
586
0
Основной игрок сборной Украины U-21 не сыграет против Люксембурга
ФК Черноморец. Максим Брагару

Молодежная сборная Украины по футболу не сможет рассчитывать на атакующего полузащитника Максима Брагару в матче отбора на Евро-2025 против Люксембурга из-за повреждения.

«У меня немного повреждение, не буду участвовать в матче. Я подвернул ногу в матче против «Руха», произошло это на 22-й минуте. Я доиграл тот матч, но потом два дня не тренировался. Вчера попытался потренироваться, немного больно», – сказал Брагару.

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В то же время, вингер выразил надежду, что успеет восстановиться и сможет сыграть в следующем матче – против Азербайджана, который состоится во вторник, 21 ноября.

Брагару выходил в стартовом составе на каждый из трех матчей Украины на старте отбора, отметился одним ассистом – в матче против Англии (3:2).

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Источник Суспильне Спорт
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