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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 13:57 |
143
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории»

Тренер сборной Италии – о матче против Северной Македонии

17 ноября 2023, 13:57 |
143
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии:

«Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории и современной игре, нам нужна Италия с сильным характером и игроками, которые умеют справляться с такими ситуациями.

Мы должны показать, где мы находимся, мы должны нести вперед нашу идею футбола. И тогда мы должны быть готовы на все ради нашей страны».

Матч состоится сегодня, 17 ноября на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало – в 21:45 по Киеву.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024
Источник Football-Italia
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