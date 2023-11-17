Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии:

«Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории и современной игре, нам нужна Италия с сильным характером и игроками, которые умеют справляться с такими ситуациями.

Мы должны показать, где мы находимся, мы должны нести вперед нашу идею футбола. И тогда мы должны быть готовы на все ради нашей страны».

Матч состоится сегодня, 17 ноября на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало – в 21:45 по Киеву.