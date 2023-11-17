Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории»
Тренер сборной Италии – о матче против Северной Македонии
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии:
«Нам нужна Италия, которая соответствует своей истории и современной игре, нам нужна Италия с сильным характером и игроками, которые умеют справляться с такими ситуациями.
Мы должны показать, где мы находимся, мы должны нести вперед нашу идею футбола. И тогда мы должны быть готовы на все ради нашей страны».
Матч состоится сегодня, 17 ноября на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало – в 21:45 по Киеву.
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