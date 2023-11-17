САРНАВСКИЙ: «Украина – Италия? Напряженная игра, но победа будет за нами»
Вратарь «Лехии» – о спарринге против сборной Украины
Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский поделился впечатлениями от контрольного матча против сборной Украины (поражение 0:2):
«Очень приятно было увидеться с ребятами, пообщаться с ними. Что же касается самого матча, то сборная Украины провела нам мастер-класс. (Улыбается). Но мы тоже играли, не тушевались, выглядели хорошо на фоне такого соперника, имели возможности забить, но упустили их.
Уровень сборной Украины чувствуется. И это неудивительно, ведь в команде действительно собраны наши лучшие футболисты. Было приятно сыграть такой матч и посмотреть на своей уровне на фоне украинской национальной команды.
Матч Украина — Италия? Будет напряженная игра, но победа будет за нами!».
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