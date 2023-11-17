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Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2023, 13:32 | Обновлено 17 ноября 2023, 13:36
334
0

САРНАВСКИЙ: «Украина – Италия? Напряженная игра, но победа будет за нами»

Вратарь «Лехии» – о спарринге против сборной Украины

17 ноября 2023, 13:32 | Обновлено 17 ноября 2023, 13:36
334
0
САРНАВСКИЙ: «Украина – Италия? Напряженная игра, но победа будет за нами»
УАФ. Богдан Сарнавский

Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский поделился впечатлениями от контрольного матча против сборной Украины (поражение 0:2):

«Очень приятно было увидеться с ребятами, пообщаться с ними. Что же касается самого матча, то сборная Украины провела нам мастер-класс. (Улыбается). Но мы тоже играли, не тушевались, выглядели хорошо на фоне такого соперника, имели возможности забить, но упустили их.

Уровень сборной Украины чувствуется. И это неудивительно, ведь в команде действительно собраны наши лучшие футболисты. Было приятно сыграть такой матч и посмотреть на своей уровне на фоне украинской национальной команды.

Матч Украина — Италия? Будет напряженная игра, но победа будет за нами!».

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Богдан Сарнавский Лехия Гданьск сборная Украины по футболу контрольные матчи УПЛ Украина - Италия Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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