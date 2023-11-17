БРАЖКО: «Мельгоса хочет, чтобы мы как можно быстрее принимать решения»

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился мыслями о капитанстве в составе сине-желтых, оценил шансы на выход на Евро-2025 (U-21) и признался, что вся команда очень соскучилась по родным стадионам и бешеной поддержкой украинских болельщиков.

- Владимир, молодежная сборная Украины собралась на заключительные отборочные матчи Евро-2025 (U-21) в этом году. Соскучился по ребятам? О чем разговариваете во время встреч после перерывов на клубный футбол?

- Соскучился, конечно! Все ребята ждут вызовов в сборную, потому что здесь царит особая атмосфера. Когда мы собираемся, то разговариваем о наших очных играх. Кто выиграет, кто проиграет, можем поспорить по этому поводу (улыбается). Но атмосфера в сборной очень теплая и доброжелательная.

- В недавнем классическом дерби с «Шахтером» ты вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой. А перед этим такую возможность получил и в молодежной команде. Это честь или дополнительное давление для футболиста?

- Для меня это прежде всего честь. Давление, конечно, будет, но на это нужно не обращать внимания. Я – капитан, и я представляю всю команду. Я должен быть лидером и решать все проблемы как на футбольном поле, так и за его пределами.

- Под руководством тренерского штаба Унаи Мельгосы молодежка пока провела три официальных матча. По твоему мнению, успела ли команда уже понять требования тренеров? И видишь ли какие-то отличия от того, как было во время сотрудничества с тренерским штабом Руслана Ротаня?

- Мы с каждым сбором становимся лучше как команда, но, конечно, есть куда расти. Больше работаем, больше понимаем друг друга. Определенные изменения в подходах к работе, конечно, есть, но главное – выполнять требования тренерского штаба.

- Можешь выделить какие-то концептуальные моменты, какой футбол ожидает видеть от молодежки Унаи Мельгоса?

- Более быстрый переход из обороны в атаку, более вертикальный футбол, необходимость как можно быстрее принимать решения.

- В трех стартовых поединках отбора Евро-2025 (U-21) сборная одержала три победы. Особенно ценной стала домашняя победа над англичанами. Это заслуженное достижение для сине-желтых?

- Конечно, мы хотели этого! Матч с Англией был решающим, и, как по мне, мы выполнили план на него и обыграли соперников. Нужно придерживаться той же линии в поединках с командами Люксембурга и Азербайджана, и, думаю, все будет хорошо для нас.

- Вам предстоят два поединка – с Люксембургом и Азербайджаном. Обе сборные в текущей кампании выигрывали лишь по одному разу. Что ты знаешь об этих соперниках и чего ожидаешь от предстоящих матчей?

- Мы недавно уже встречались с Люксембургом. Это достаточно неприступная команда. Старается играть в футбол, накрывать наших игроков. Этого соперника мы уже знаем, будем изучать еще и попробуем победить и во второй встрече. Что касается сборной Азербайджана, то мы получим всю необходимую информацию от тренерского штаба и будем также готовиться и к этой игре.

- Ты забивал за молодежную команду еще в 2021 году, это произошло в товарищеском матче с Узбекистаном (1:1). Когда ожидать твой следующий гол? Или у тебя другие ключевые обязанности в командной игре?

- Я надеюсь, что буду забивать в каждом матче. Но уж как получится. Главное, чтобы побеждала команда! Я все-таки могу быть полезным и в других игровых моментах.

- Как ты расцениваешь шансы молодежной сборной Украины напрямую выйти на чемпионат Европы 2025 года?

- Я уже играл на чемпионате Европы, но хочется туда попасть еще раз! Считаю, что мы имеем неплохие шансы, потому что я знаю уровень ребят и команды в целом. Пожалуй, мало кто верил, что мы можем обыграть сборную Англии, а особенно после того, как она разгромила сербов – 9:1. Но мы это сделали и не собираемся расслабляться. Хотим выйти на чемпионат Европы!

- Оба ноябрьских поединка отбора молодежка проведет в испанской Мурсии. Приходилось ли тебе уже играть в Испании, и какой матч является самым запоминающимся для тебя?

- Я был в Мурсии на сборе с киевским «Динамо«. Но это было зимой, и тогда было не так тепло, как сейчас. Мне здесь очень комфортно.

- Из-за российского полномасштабного вторжения молодежная сборная уже более полутора лет не может играть на родной земле. Лично тебе не хватает заполненных болельщиками стадионов в украинских городах? Чувствует ли команда поддержку украинцев даже на расстоянии?

- Мы уже давно не играли в Украине, поэтому, конечно, скучаем по родным стадионам и трибунам, полным наших болельщиков. Когда мы играем в Польше или Словакии, на матчи приходит немало украинцев, но все-таки хочется уже играть в родном доме. Хочется, чтобы в Украине наступил мир, и все было хорошо!

Игра со сборной Люксембурга состоится сегодня, 17 ноября, а встреча с командой Азербайджана – 21 ноября. Начало обоих поединков – в 20:00 по киевскому времени.