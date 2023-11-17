Александр ЗИНЧЕНКО: «На сегодня физически все готовы»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от контрольного матча против «Лехии» (победа 2:0):

– Было очень холодно, но холодно для обеих команд. Хороший контрольный спарринг. Думаю, что тренерский штаб получил какую-то информацию. Будем готовиться к игре с Италией.

– Самое важное было получить физическую нагрузку, или где-то какие-то, возможно, были уже наигрыши?

– Думаю, что приоритетом все же были коммуникация и наигрыш между игроками. Думаю, на сегодня физически все ребята готовы, потому что все чемпионаты сейчас уже продолжаются достаточно долго, каждый из нас сыграл уже где-то 12 игр. Поэтому в плане физического состояния я бы не сказал, что это было сегодня в приоритете.

– У Степаненко было сразу три голевых момента. Удача от него отвернулась?

– Я надеюсь, это все перенесется на игру с Италией, поэтому у него еще все впереди. Но сегодня он должен был забивать хет-трик.