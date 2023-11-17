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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «На сегодня физически все готовы»
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2023, 13:21 |
277
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Александр ЗИНЧЕНКО: «На сегодня физически все готовы»

Хавбек сборной Украины – о контрольном матче с «Лехией»

17 ноября 2023, 13:21 |
277
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Александр ЗИНЧЕНКО: «На сегодня физически все готовы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от контрольного матча против «Лехии» (победа 2:0):

– Было очень холодно, но холодно для обеих команд. Хороший контрольный спарринг. Думаю, что тренерский штаб получил какую-то информацию. Будем готовиться к игре с Италией.

– Самое важное было получить физическую нагрузку, или где-то какие-то, возможно, были уже наигрыши?
– Думаю, что приоритетом все же были коммуникация и наигрыш между игроками. Думаю, на сегодня физически все ребята готовы, потому что все чемпионаты сейчас уже продолжаются достаточно долго, каждый из нас сыграл уже где-то 12 игр. Поэтому в плане физического состояния я бы не сказал, что это было сегодня в приоритете.

– У Степаненко было сразу три голевых момента. Удача от него отвернулась?
– Я надеюсь, это все перенесется на игру с Италией, поэтому у него еще все впереди. Но сегодня он должен был забивать хет-трик.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Лехия Гданьск
Источник Украинская ассоциация футбола
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Vitason
Если готовы, значит вы должны летать на поле 20-го числа!! Учитывая что Италия 3 дня назад провела матч!
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