ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш сменил прическу в преддверии матчей сборной Англии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Похоже на то, что впервые за долгое время Джек может похвастаться более короткой стрижкой, чем обычно.

Отметим, что сборная Англии уже квалифицировалась на чемпионат Европы. Команде осталось сыграть два поединка в рамках турнира – 17 ноября против Мальты и 20-го встреча с Северной Македонией.

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