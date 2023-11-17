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  4. ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
Англия
17 ноября 2023, 13:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 13:48
1472
4

ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу

Полузащитник «Манчестер Сити» сменил имидж

17 ноября 2023, 13:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 13:48
1472
4
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш сменил прическу в преддверии матчей сборной Англии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Похоже на то, что впервые за долгое время Джек может похвастаться более короткой стрижкой, чем обычно.

Отметим, что сборная Англии уже квалифицировалась на чемпионат Европы. Команде осталось сыграть два поединка в рамках турнира – 17 ноября против Мальты и 20-го встреча с Северной Македонией.

Ранее Неймар кардинально сменил имидж.

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Джек Грилиш фото смена имиджа lifestyle
Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
став схожий на нормальну людину
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+1
Микола Захарченко
Нам би його проблеми 
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+1
Tasha19
Зі старою зачіскою було краще)
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0
Vitaliy_yatsenko
Тепер він із Кроосом будуть братами по зачіскам.
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0
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