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  4. ФОТО. А где волосы? Неймар кардинально сменил имидж
Саудовская Аравия
13 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:27
712
0

ФОТО. А где волосы? Неймар кардинально сменил имидж

Звездный бразилец постригся налысо

13 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:27
712
0
ФОТО. А где волосы? Неймар кардинально сменил имидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный нападающий «Аль-Хиляля» Неймар кардинально сменил имидж, постригшись налысо.

«Новый луг», – написал свое фото в соцсетях 31-летний футболист.

Отметим, что бразилец пропустит около 10 месяцев после операции на «крестах» и мениске, перенесенной в начале ноября.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» за 90 млн евро и на космическую зарплату в 400 тысяч евро в день, но успел сыграть лишь в пяти поединках, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

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Неймар Аль-Хиляль фото lifestyle
Источник Instagram
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