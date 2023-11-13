Саудовская Аравия13 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:27
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ФОТО. А где волосы? Неймар кардинально сменил имидж
Звездный бразилец постригся налысо
13 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:27
712
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Звездный нападающий «Аль-Хиляля» Неймар кардинально сменил имидж, постригшись налысо.
«Новый луг», – написал свое фото в соцсетях 31-летний футболист.
Отметим, что бразилец пропустит около 10 месяцев после операции на «крестах» и мениске, перенесенной в начале ноября.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» за 90 млн евро и на космическую зарплату в 400 тысяч евро в день, но успел сыграть лишь в пяти поединках, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.
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