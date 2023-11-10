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Саудовская Аравия
10 ноября 2023, 21:39 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:44
370
1

Неймар у разбитого корыта. Почему Аль-Хиляль подставил звездного форварда?

Неймара исключили из состава «Аль-Хиляля» на сезон

10 ноября 2023, 21:39 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:44
370
1
Неймар у разбитого корыта. Почему Аль-Хиляль подставил звездного форварда?
ФК Аль-Хиляль. Неймар

Саудовский «Аль-Хиляль» принял решение исключить 31-летнего звездного бразильца Неймара из заявки на нынешний сезон.

После того, как олимпийский чемпион Рио-2016 получил тяжелую травму и выбыл, по прогнозам врачей, на десять месяцев, руководство клуба из Эр-Рияда пошло на такой шаг в связи с тем, что в Про-лиге Саудовской Аравии каждая команда может иметь в заявке до восьми легионеров, а «Аль-Хиляль» планирует подписать во время зимней паузы в чемпионате еще одного новичка из-за границы. Таким образом, Неймар стал «девятым лишним».

Известно, что главный тренер команды Жорже Жезуш недоволен имеющимися левыми защитниками, игроками саудовской сборной Нассером Аль-Давсари и Яссером Аль-Шахрани, поэтому намерен усилить данную позицию звездным легионером.

Напомним, что бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» за 90 млн евро и на космическую зарплату в 400 тысяч евро в день (!), но успел сыграть лишь в пяти поединках, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. При этом клуб из Эр-Рияда лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, не проиграв ни одного матча (35 очков после 13 игр) и опережая ближайшего преследователя, «Аль-Наср», на семь очков (у последних еще матч в запасе).

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Аль-Хиляль Неймар чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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ash
Буде тепер на пляжах відпочивати і отримувати 400к в день. Ото влаштувався
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