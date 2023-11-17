Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия

На матче отбора Евро-2024 Украина – Италия будет работать бригада арбитров из Испании.

Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано. На линиях ему будут помогать Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Судейский надзиратель – Михал Бенеш (Чехия). Делегат УЕФА – Гарри О'Хаган (Шотландия).

Решающий для Украины матч состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Чтобы попасть в финальный раунд Евро-2024, украинской сборной надо выиграть матч в Италии. Если итальянцы потеряют очки с македонцами, то сине-желтых устроит и ничья.

Ранее Украина выиграла спарринг у «Лехии» в Гданське.