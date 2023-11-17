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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 12:38 | Обновлено 17 ноября 2023, 12:41
664
2

Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия

Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано

17 ноября 2023, 12:38 | Обновлено 17 ноября 2023, 12:41
664
2
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Хиль Мансано

На матче отбора Евро-2024 Украина – Италия будет работать бригада арбитров из Испании.

Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано. На линиях ему будут помогать Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Судейский надзиратель – Михал Бенеш (Чехия). Делегат УЕФА – Гарри О'Хаган (Шотландия).

Решающий для Украины матч состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Чтобы попасть в финальный раунд Евро-2024, украинской сборной надо выиграть матч в Италии. Если итальянцы потеряют очки с македонцами, то сине-желтых устроит и ничья.

Ранее Украина выиграла спарринг у «Лехии» в Гданське.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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ZANREGENT1993
Испанец? Будет подсуживать Италии... Проделки Чеферина
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luceorius
 Зважаючи на навколоматчеві інтриги, мабуть є сенс капітаном нашої збірної призначити
Циганкова, принаймні вже за те, що він володіє іспанською найкраще в команді. 
Ответить
0
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